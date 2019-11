«È tempo di scendere a patti con la natura», la forza distruttrice del maltempo sul Salento ispira la poesia di Miriam Perrone

Mai come questa volta è l’attualità il campo di indagine della filastrocca in dialetto salentino di Miriam Perrone. Il Salento, sopratutto sul suo versante jonico, ha conosciuto questa settimana la furia cieca del mare e del vento, la forza distruttrice del maltempo che si è abbattuta con violenza su tante località della costa facendo scempi la cui conta è ancora in atto.

Ci sono state località, note mete turistiche, letteralmente messe in ginocchio e dovranno cominciare a darsi da fare immediatamente se vogliono farsi trovare pronte la prossima estate per continuare a conquistare il cuore dei tanti turisti che le hanno conosciute nel loro massimo splendore.

Una furia cieca quella del mare che non vede l’uomo del tutto estraneo. ‘Forse è tempo di scendere a patti con la Natura’, dice Miriam Perrone. Forse è tempo se non di temerla almeno di rispettarla dal momento che, come dice un vecchio adagio, il mare dà e il mare toglie, il mare culla e incanta e quella stessa distesa d’acqua può portare morte e distruzione. E’ tempo di rispettare la nostra natura.

Scinni ti sta torre,

lu mare nu bole chiui cu ‘ddorme…

Pontili, barche, e porti na strascinati,

comu animi dannati…

Parlane,’ncarizzane le onde,

ca Iddru nu tene chiui sponde…

C’imu fare cu lu facimu calmare?

Mi sa’ ca cu la Natura amu ‘ncignare a trattare!

Traduzione

Scendi da questa torre,

il mare non ne vuole sapere di riposare…

Ha trascinato via con sé pontili, barche e porti interi

come fossero anime dannate per l’Inferno.

Parlagli Tu, accarezzagli le onde

perché lui non riconosce più i suoi margini

Che dobbiamo fare per farlo placare, per farlo calmare?

Forse è giunto il momento di scendere a patti con la Natura!

(Foto di copertina di Federica Dell’Anna)