Nasconde in auto due coltelli, una falce e hashish. Denunciato 18enne di Altamura

Nella nottata appena trascorsa, la Polizia di Stato durante l’attività di controllo del territorio a Baia Verde a Gallipoli ha denunciato in stato di libertà un 18enne di Altamura per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.
Durante il controllo dell’autovettura nei pressi dell’ingresso di una discoteca, gli agenti hanno trovato all’interno del veicolo un tubo in metallo di circa 53 cm, posizionato sotto il sedile anteriore del conducente e due coltelli da innesto nel bracciolo centrale e una falce nel portabagagli.
Inoltre, sono stati trovati gr. tre di hashish per i quali è stata avviata la segnalazione amministrativa per uso personale.