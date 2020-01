Fiamme nella notte a Salve, appicca il fuoco a un’auto e si allontana. Caccia al piromane

Ancora un’autovettura in fiamme nel Salento e, questa volta, si tratta di un incendio di matrice dolosa.

Le lancette dell’orologio segnava all’incirca l’una di notte, quando, a Salve, in Via Falcone, in pieno centro abitato, una persona si è avvicinata alla macchina, una Fiat Punto di proprietà di un residente e ha appiccato il rogo.

Non appena il proprietario si è accorto dell’incendio ha immediatamente lanciato l’allarme e ha iniziato autonomamente a spegnere l’incendio, poi, sul posto prontamente giunti, i Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento. Insieme a loro, anche i Carabinieri della Stazione Locale.

Successivamente, i Caschi Rossi e i militari dell’Arma si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso. Le Forze dell’Ordine hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato il piromane mentre compiva l’atto.