Scontro nella notte in Viale Gallipoli a Lecce, una persona in codice rosso al “Fazzi”

A 24 ore di distanza dall’incidete sulla Strada Statale 275, dove un’autovettura si è ribaltata, un altro sinistro si è verificato nel Salento e questa volta nel pieno centro cittadino di Lecce.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’una, quando, per causa ancora da chiarire, in Viale Gallipoli, all’altezza dell’incrocio per immettersi in via Lombardia, due auto, una Renault Modus sulla quale viaggiavano cinque persone e una Fiat 500, con all’interno quattro persone si sono scontrate.

Ad avere la peggio l’auto di fabbricazione italiana che si è ribaltata da un lato.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce e i sanitari del 118 che hanno dapprima curato in loco i feriti e poi trasportatone uno in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dell’incidente anche gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza come siano andati i fatti. Utili alle investigazioni potrebbe essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.