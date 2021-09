L’omicidio di Eleonora e Daniele nella miniserie “Delitti: famiglie criminali”, appuntamento su Crime+Investigation

Torna la seconda stagione di “Delitti: famiglie criminali” la miniserie in 4 episodi in cui i protagonisti sono legati da vincoli familiari.

Si parte con uno speciale martedì 19 e mercoledì 20 ottobre dal titolo “Il Massacro di Lecce” in prima visione assoluta solo su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119).

Lecce, 21 settembre 2020. Eleonora Manta e Daniele De Santis sono una giovane coppia che ha appena iniziato a convivere. Sono da poco passate le 20.45 quando irrompe in casa un uomo a volto coperto che uccide Eleonora e Daniele con sessanta coltellate. Nessuno immagina chi possa essere l’omicida. I primi giorni di indagini non portano a nulla, ma durante la fuga, l’assassino ha lasciato molte tracce dietro di sé: cinque biglietti manoscritti in cui scrive per filo e per segno il programma dell’omicidio e la mappa del percorso da seguire per evitare le telecamere. Gli investigatori risalgono così al nome di Antonio De Marco, l’ex co-inquilino della coppia, uno studente di Scienze Infermieristiche assolutamente insospettabile.

De Marco dice di aver ucciso i due ragazzi perché non sopportava la loro felicità, ma dice anche che Eleonora e Daniele sarebbero state solo le prime vittime di una lunga serie. L’analisi del passato dell’assassino e il suo profilo psicologico diventano per gli investigatori un viaggio nell’assurdo.

“Il Massacro di Lecce” è una produzione originale Crime+Investigation, la miniserie in 4 episodi Delitti: famiglie criminali di Annalisa Reggi, Arrigo Benedetti e Nicola Vicinanza, per la regia di Nicola Prosatore e Carlogabriele Bianchini prodotta da Briciola S.r.l per A+E Networks Italia.