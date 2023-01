Fiction, grandi produzioni e anche gli Oscar. Ecco i film girati in Salento

Non è un mistero che il Salento sia una delle mete turistiche più ambite d’Italia per le sue bellezze paesaggistiche, la sua storia e le sue tradizioni. La punta meridionale della Puglia è una meraviglia da guardare e non sono solo i turisti ad essersene accorti. Nel corso degli anni sono stati tanti i film e le serie televisive girate in Salento, prodotti di destinati al piccolo schermo e alcuni anche approdati oltre Oceano per la loro caratura. Così come i tanti visitatori sono rimasti affascinati dalle bellezze del Salento, anche registi e attori hanno deciso di omaggiare il bel Salento. Vediamo alcune dei film e delle serie girate in Salento.

Mine Vaganti e Allacciate le cinture

Questa lista non può non iniziare con le pellicole di un regista che ha scelto il Salento, Lecce in particolare per portare in scena le sue storie. Stiamo parlando di Ferzan Ozpetek, il regista Italo-turco che ha portato il capoluogo barocco sulla scena nazionale, in alcuni dei film che ad oggi sono tra i capolavori del cinema italiano. Nel 2010 esce Mine vaganti, un film interamente girato a Lecce che è valso al regista la cittadinanza onoraria. La pellicola ha fatto incetta di premi (tra cui due David di Donatello).

Quattro anni dopo, esce Allacciate le cinture, la seconda pellicola del regista girata e ambientata a Lecce. Anche in questo caso, il film fu un successo, guadagnandosi numerose candidature e premi.

La TV italiana cerca il Salento

Non sono pochi i prodotti televisivi che sono stati girati in Salento, contribuendo, inoltre, ad attirare tanti visitatori per le vacanze. Con Cops, Sky Original ha portato in scena una serie poliziesca ambientata a Nardò, Galatina, Acaya e San Vito dei Normanni, con un cast di tutto rispetto, tra cui Claudio Bisio, Stefania Rocca e Pietro Sermonti. Un serie che è certamente piaciuta al pubblico, guadagnandosi anche una seconda stagione.

Su Rai Uno invece, Beppe Fiorello in Gli Orologi del Diavolo ha portato sugli schermi nazionali Santa Maria, Santa Caterina, Portoselvaggio, Montesano Salentino e Lecce.

Su Canale 5, invece, è andata in onda I Fratelli Caputo con Nino Frassico e Cesare Bocci, girata tra Nardò, Ostuni, Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro.

Sempre su Rai Uno, è andata in onda Fino all’ultimo battito, la serie ambientata in ospedale con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. La serie è stata girata Lecce e Nardò, Lequile e Poggiardo.

Al cinema, con una candidatura agli Oscar

Ci spostiamo nuovamente sul grande schermo dove non sono mancati i film di spessore, come già visto anche con le pellicole di Ozpetek. Cominciamo con il film di Carlo Verdone Si vive una volta sola girato tra Polignano a Mare, Castro e Otranto. Il film ha ricevuto anche una candidatura al Nastro D’Argento. Senza dubbio una menzione va ad Aldo, Giovanni e Giacomo che con il loro ormai glorioso Tre uomini e una gamba portano in scena tutta l’Italia e terminano il loro viaggio rocambolesco a Gallipoli (anche se le scene non sono state girate lì). E proprio il trio comico torna in Salento, questa volte per davvero, ad Otranto, con il recente Odio l’estate.

Veniamo agli Oscar. A concorrere per la statuetta è stata Cristina Comenicini che con il suo film uscito nel 2005 La Bestia nel Cuore, si è guadagnata una candidatura agli Oscar come miglior film straniero. A fare da scenario al film nominato dall’Academy sono state Lecce, Diso e Spongano, un traguardo importantissimo per tutto il Salento.