Lecce, per la mediana c’è Deiola ma il sogno è Diawara. Interessa l’islandese Thorsteinsson

Sorteggiato il calendario del prossimo Campionato di Serie A, che vedrà il Lecce impegnato nella prima giornata contro i vicecampioni d’Italia dell’Inter al “Via del Mare”, assicuratesi le prestazioni del portiere Federico Brancolini; dell’attaccante Assan Ceesay e dell’esterno di difesa Gianluca Frabotta, che ieri ha sostenuto le visite mediche e si attende solo la firma, proseguono le trattative di mercato dei giallorossi.

Mancherebbero solamente i dettagli e nel Salento, come detto nei giorni scorsi, dovrebbe giungere il giovane attaccante classe 2002, di proprietà del Milan Lorenzo Colombo, la passata stagione alla Spal. Da definire solo la modalità di cessione, che sarebbe in prestito, anche se, certamente, Pantaleo Corvino cercherà di strappare alla società meneghina il diritto di riscatto.

Per il centrocampo il sogno è Diawara, che Corvino ha portato al Bologna. Lo stesso uomo del mercato di Vernole, in un’intervista rilasciata all’emittente romana Rete Oro ha confermato l’interesse per lui: “É un giocatore importante, lo conosco bene, e il Lecce ha bisogno di rinforzi per la Serie A, l’ho portato da giovane al Bologna. Gli allenatori sono come gli uomini, a chi piace bionda, a chi mora, a chi rossa. Evidentemente, Diawara non piace a Mourinho”, sarà molto difficile, però il suo arrivo troppo alto il suo ingaggio per un club come il Lecce, oltre al fatto che molte sono le squadre interessate a lui.

Più fattibile, invece, l’arrivo di Baselli, svincolato e con tanta esperienza nel massimo torneo. Sempre per la mediana, ci sarebbe un ritorno di fiamma per Deiola, che ha già giocato con i salentini nel Campionato 2019/2020, dove, prima di terminare la stagione anzitempo a causa di un infortunio, aveva ben figurato; sul calciatore ci sarebbe, però, anche l’interesse del Monza di Berlusconi.

Tra pochi giorni si svincolerà dall’Aarhus e da lì si cercherà un “assalto” nei suoi confronti; parliamo di Jon Dagur Thorsteinsson, 23 anni, nazionale islandese, esterno sinistro di centrocampo. L’Islanda è un Paese dal quale “Big Pantaleo” ha già ben pescato con Helgason, suo il gol vittoria nella sfida con la Spal in casa nello scorso torneo.

Per quel che riguarda le cessioni, invece, sembrerebbe a un passo la cessione in prestito del difensore classe 2001 Ilario Monterisi al Frosinone, dove troverà capitan Fabio Lucioni.