Lecce, il Verona alla prima in casa: Mancosu c’è, Benzar lanciato a destra. Le probabili formazioni

Sale la febbre per il debutto casalingo in Serie A. Lecce e il Salento tutto attendono con trepidazione le ore 20:45 per assistere al ritorno del “Via del Mare” nella massima serie. Messa parte la sconfitta della prima giornata contro l’Inter di Antonio Conte, ora per i giallorossi è tempo di reagire immediatamente.

Il pensiero fisso adesso si chiama Hellas Verona. Una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere, una pari livello che lo scorso anno ha condiviso con i giallorossi l’ostico cammino della Serie cadetta e che ha fruttato alla banda-Liverani due vittorie, 6 punti.

I tifosi salentini si augurano che il tabellino possa ripetersi anche quest’anno, anche se il livello si è alzato notevolmente, anche tra le neopromosse.

Ed ecco allora che la gara di questa sera potrà essere di capitale importanza non solo per i 3 punti in palio, ma anche per l’umore di una piazza che viaggia sulle ali dell’entusiasmo, e di uno spogliatoio che – complice anche la sosta per le Nazionali – nelle prossime settimane potrà solo crescere in condizione e autostima.

L’ossatura della formazione non cambia, così come non cambierà l’idea sempre propositiva di gioco. Stavolta, almeno sulla carta, il Lecce dovrebbe avere margini di manovra ben più ampi rispetto a quelli abbozzati a “San Siro” ed è per questo che Liverani punterà su quella che potremmo definire la formazione-tipo della stagione.

Con il rientro di Mancosu – non ancora al top ma pronto per una casacca tra i titolari, e con La Mantia fermo ai box in via precauzionale – il 4-3-1-2 tanto caro al tecnico romano potrà disegnarsi nel migliore dei modi. Con Gabriel in porta (a caccia di riscatto dopo una prestazione non proprio brillantissima contro l’inter), in difesa potrebbe registrarsi il debutto assoluto di Romario Benzar: il nazionale rumeno è pronto a scalzare Rispoli dalla corsia destra, mentre Lucioni, Rossettini e Calderoni restano al momento saldi al loro posto.

Non cambierà nemmeno il tris di centrocampo: con Imbula non ancora a disposizione, Tachtsidis sarà affiancato ancora da Petriccione e Majer, mentre sulla trequarti Marco Mancosu è pronto a ispirare il duo Falco-Lapadula.

Le idee di Juric

In casa Hellas, invece, Ivan Juric deve rinunciare a Dawidowicz appiedato dal giudice sportivo e nel cuore della difesa è pronto a puntare sul neo arrivato Salvatore Bocchetti, affiancato da Rrahmani e Kumbulla; quattro ad agire a centrocampo: Faraoni, Handerson, Veloso e Lazovic, mentre Verre, Tutino e Zaccagni comporranno il tridente offensivo.

Impressionate sarà, poi, la cornice di pubblico del “Via del Mare”: ai 18.662 abbonati, infatti, si aggiungeranno circa 8 mila paganti, per un totale di poco inferiore ai 30mila spettatori. Numeri pazzeschi per una sfida-salvezza in Serie A. Arbitro del match sarà il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, con fischio d’inizio alle ore 20:45, in diretta su Sky Calcio 4 (canale 254 della piattaforma satellitare).

Giocati tre anticipi

Lecce-Verona sarà tra le sfide che chiuderanno la seconda giornata di campionato: tra venerdì e ieri si sono giocati tre anticipi. Spicca su tutte Juve-Napoli, mentre al “Dall’Ara” il Bologna regala la prima gioia a Sinisa Mihalovic vincendo di misura il derby contro la Spal. Al ‘Meazza’, infine, Milan-Brescia finisce con i primi tre punti conquistati dai rossoneri.

Pazza vittoria della Juventus sul Napoli. I bianconeri segnano tre reti (Danilo, Higuain, Cristiano Ronaldo) ma quando sembrano poter dilagare si fanno raggiungere da Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Al 93′, un clamoroso autogol di Koulibaly regala i tre punti ai campioni d’Italia

Di seguito il resto del programma:

Bologna – Spal: 1-0

Milan – Brescia: 1-0

Juventus – Napoli: 4-3

Lazio-Roma (h. 18)

Atalanta-Torino (h 20:45)

Cagliari-Inter (h 20:45)

Genoa-Fiorentina (h 20:45)

Lecce-Verona (h 20:45)

Sassuolo-Sampdoria (h 20:45)

Udinese-Parma (h 20:45)