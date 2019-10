È il giorno di Lecce-Juve: Farias e Babacar guidano i giallorossi, Sarri con l’HD. Le probabili formazioni

(grafica Stefano Monteduro) Giocare la partita perfetta potrebbe non bastare. Affrontare la Juventus per cercare di averne ragione non è mai uno scherzo e farlo in questi ultimi anni è diventato pressoché impossibile. Anche senza Cristiano Ronaldo. Ma i tabù – e in questo incrocio ce ne sono tanti – sono fatti proprio per essere sfatati.

Per il Lecce la mission impossible di questo pomeriggio è una vera e propria scalata a una vetta impervia: orfani di Fabio Liverani (squalificato, seguirà la gara dalla tribuna), i giallorossi andranno a caccia dei primi punti casalinghi della stagione, rinfrancati dal pareggio imposto al Milan in pieno recupero domenica a “San Siro”, spinti da oltre 20mila tifosi.

I 7 punti in classifica dopo otto giornate fanno ben sperare in casa Lecce che, superato lo scoglio Juve, avranno davanti un calendario decisamente più abbordabile. Ma i giallorossi non vogliono lasciare nulla di intentato e, dopo il mezzo sgambetto al Diavolo rossonero, ora cercano di dare un dispiacere alla truppa di Sarri che – in considerazione dei tanti impegni ravvicinati – si presenterà al “Via del Mare” con una formazione ampiamente rimaneggiata.

Non lo stesso, naturalmente, sarà per il Lecce che, comunque, potrebbe far registrare alcune novità in campo. Già a partire dalla linea di difesa: Romario Benzar, infatti, è pronto a scalare le gerarchie, superando per la corsia destra Rispoli e Meccariello. Il terzino rumeno è cresciuto in fatto di condizione fisico-atletica ed è pronto a formare la retroguardia davanti a Gabriel insieme a Lucioni, Rossettini e all’irrinunciabile Calderoni.

Anche in mediana potrebbero esserci novità: Petriccione è entrato in campo al ‘Meazza’ con la giusta mentalità e questo potrebbe valergli la maglia da titolare contro la Vecchia Signora (anche in considerazione dello stato di diffidato di Majer), insieme al regista Tachtsidis e Tabanelli. Capitan Mancosu verrà confermato sulla trequarti, alle spalle di Farias e Babacar. Per Falco possibile giornata di riposo, prima di tornare in campo per il turno infrasettimanale.

La Juve con l’HD

Reduce dalla rimonta entusiasmante contro la Lokomotiv Mosca in Champion’s League, la Juventus tenterà di blindare il primato in classifica con una formazione che vedrà in campo molte, se così si possono definire, seconde linee. Mister Sarri è infatti intenzionato a concedere a più di qualcuno un turno per rifiatare considerati i tanti impegni ravvicinati e, tra tutti, spicca la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo.

In realtà, a scorrere i tanti nomi dei big bianconeri, si fa tanta fatica a considerare qualcuno “seconda linea”. Ad ogni modo, in campo scenderà chi ha avuto meno spazio in questo avvio di stagione e così tra i pali Gianluigi Buffon è favorito su Szczęsny, in difesa

Danilo, Rugani e Alex Sandro fanno riposare i ‘titolarissimi’ Cuadrado e De Ligt, guidati però dal baluardo Bonucci; in mezzo, con Douglas Costa e Ramsey out per infortunio, potrebbero il ballottaggio è tra Bentancur ed Emre Can, con quest’ultimo in lieve vantaggio, insieme a Pjanic e Rabiot; sulla trequarti spazio a Bernardeschi, alle spalle di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Nessuna possibilità, dunque, di vedere in azione CR7.

Grande affluenza, c’è il servizio navetta

Allo stadio “Via del Mare” arbitrerà il signor Paolo Valeri della Sezione di Roma 2: calcio d’inizio alle ore 15, ma l’US Lecce consiglia vivamente ai tifosi di recarsi allo stadio con largo anticipo, al fine di evitare lunghe code ai varchi d’accesso. I botteghini dello stadio saranno aperti dalle ore 10 dove sarà possibile effettuare esclusivamente il “cambio utilizzatore” del titolo di accesso: i biglietti, infatti, sono da giorni andati tutti esauriti.

Da questa settimana, poi, è attivo anche il servizio “Allo Stadio con il Bus” predisposto dal Comune di Lecce: anche l’Amministrazione invita tutti a utilizzare i servizi di trasporto pubblico, evitando ingorghi e disagi stradali.