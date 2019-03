Lecce, ora fai la big. Le probabili formazioni del recupero contro l’Ascoli

Inizia questo pomeriggio il trittico di gare casalinghe consecutive per il Lecce che potrebbe così accorciare sulla vetta della classifica e candidarsi seriamente per un posto al sole. Alle ore 18 al “Via del Mare” è atteso l’Ascoli, per il match valido per il recupero della 22esima giornata, sospesa lo scorso 1 febbraio dopo appena 4 secondi di gara dopo l’infortunio occorso a Manuel Scavone.

In una giornata in cui la Serie B è ferma per gli impegni delle Nazionali, i salentini hanno l’opportunità di fare un bel balzo in classifica e guardare con maggiore maggiore fiducia al prossimo futuro. Ma attenzione: l’Ascoli di questo pomeriggio è ben diversa di quella che Mancosu e soci stavano per affrontare due mesi fa.

I bianconeri, infatti, sono cresciuti in tecnica e consapevolezza dei propri mezzi: non perdono da 5 partite e in Salento cercano punti pesanti per avvicinare la zona playoff. I giallorossi, dal canto loro, attraversano un buon momento di forma e, dopo il pareggio rimediato a Crotone, sognano il terzo posto.

Per farlo i due tecnici possono contare su tutta la rosa a loro disposizione: il regolamento non pone particolare vincoli sull’undici titolare da scegliere, se non quello di rinunciare a chi era squalificato per la gara non disputato il1 febbraio (il solo Laverone tra le fila ascolane).

Le possibili scelte

Fabio Liverani, però, deve ancora fare i conti con le assenze di Bovo, Palombi, Fiamozzi e lo stesso Scavone. Nessun problema, invece, per Mauro Vigorito che ha superato la botta al ginocchio ricevuta nell’ultima uscita. Rispetto alla gara sospesa oltre due mesi fa, saranno 9 gli elementi confermati, mentre le “novità” saranno Majer e Falco, assenti in distinta il 1 febbraio.

E allora, Vigorito tra i pali, Calderoni, Lucioni, Meccariello e Venuti in difesa, Tachtsidis in regia affiancato da Petriccione e Majer, Mancosu sulla trequarti con Falco e La Mantia in attacco.

Anche Vincenzo Vivarini opterà per un 4-3-1-2 con Milinkovic-Savic in porta, Valentini, Brosco, Padella e D’Elia in difesa, Cavion, Troiano, Addae in mediana, Ninkovic alle spalle di Ciciretti e Beretta.

E’ stato confermato come arbitro il signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze: si ricomincerà dal quinto secondo di gioco alle ore 18, con una palla a due sulla trequarti campo del Lecce, dove avvenne lo scontro aereo tra Scavone e Beretta.