Domani il recupero della gara con l’Ascoli. Liverani, “Giochiamo solo noi. Opportunità ghiotta”. I convocati

Settimana passata in “solitaria” per Lecce e Ascoli che domani pomeriggio scenderanno in campo al “Via del Mare” per recuperare la gara valida per la 22esima giornata di campionato, interrotta lo scorso 1 febbraio dopo appena 4 secondi di gioco a causa dell’infortunio che ha colpito il centrocampista giallorosso Manuel Scavone.

Mentre il resto della Serie B si ferma per gli impegni delle Nazionali, salentini e castellani si ritroveranno gli uni di fronte agli altri, riprendendo la partita proprio dal 5”, con una palla a due sulla trequarti campo del Lecce, dove avvenne lo scontro aereo tra Scavone e Beretta. Quella di domani per il Lecce, in particolare, sarà il primo di tre impegni consecutivi tra le mura amiche: un’opportunità ghiottissima per Mancosu e soci che potranno così accorciare sulla vetta della classifica, candidandosi prepotentemente per un posto al sole.

Intanto stamane i giallorossi hanno svolto l’allenamento di rifinitura, al termine del quale mister Fabio Liverni ha incontrato i cronisti sportivi.

“Come a Crotone, anche domani mancheranno Bovo, Fiamozzi, Palombi e Scavone. Affronteremo una squadra che ha mantenuto una sua identità, rispetto alla gara del 1° febbraio, ha una sua certezza di come giocare a calcio”, ha affermato il tecnico romano. nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Dispongono di calciatori esperti, scaltri e con qualità tecniche e per questo ci aspetterà una gara tosta, ma noi abbiamo i giocatori per dare seguito a quello che vogliamo.

Noi e loro, in questo momento, abbiamo obiettivi differenti, ma questo poi sul campo non vorrà dire nulla.

Nel match di domani la spunterà che avrà la meglio sulle giocate singole, nei duelli individuali. Se manteniamo la stessa umiltà, voglia e determinazione delle ultime uscite, credo che la squadra possa arrivare ad un risultato importante.

Quello di domani è un risultato fondamentale, vitale, in quanto giocheremo solo noi, è una opportunità molto ghiotta.”

Per quanto riguarda la formazione, persistono alcune, pensanti, assenze, così come ha dichiarato Liverani, mentre sembra pienamente ristabilito Mauro Vigorito (uscito anzitempo dal campo nell’ultima gara contro il Crotone per una botta al ginocchio.

I convocati

intanto sono 24 i calciatori convocati dal tecnico romano per la sfida di domani, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 2. Riccardi 3. Di Matteo 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 32. Milli 33. Pierno 34. Majer.