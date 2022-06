Calciomercato Lecce. Senza Gabriel, Lucioni e Coda serve la fantasia di Corvino

Che Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera siano una garanzia non c’è dubbio. Il calciomercato è il loro brodo di coltura: si muovono in un ambiente che conoscono alla perfezione e non difettano certo di fantasia. Tuttavia in queste ore più di un brivido di paura sta attraversando la schiena dei tifosi del Lecce; in poche settimane i giallorossi di Baroni hanno perso l’ossatura che ha regalato la decima promozione in Serie A dei salentini.

Non ci saranno più il portiere Gabriel, che non ha rinnovato, il centrale difensivo Lucioni che ha scelto di ripartire dalla B e dal Frosinone della Famiglia Stirpe, Massimo Coda, pluricapocannoniere della cadetteria che sta firmando per il Genoa di proprietà americana un triennale a cifre troppo alte rispetto a quelle che gli potevano garantire, anche se nella massima serie, da Via Colonnello Costadura. Ma c’è di più e di peggio: il danese Hjulmand è nel cono di attenzione del Napoli di De Laurentis e il Sassuolo sembra aver puntato Strefezza per la sostituzione di Berardi in procinto di arrivare a Roma alla corte di Josè Mourinho. Per non parlare di Zan Majer, autore del gol promozione contro il Pordenone, chiamato da Liverani in quel di Cagliari.

Insomma, altro che rafforzamento di una squadra che era una corazzata in Cadetteria; qui si tratta di allestire una nuova rosa in tutti i reparti con il rischio che comporta cambiare così tanto in così poco tempo. La verità è che nel pallone e nella vita è l’argent que fait la guerre, come era solito dire il patron del ‘Gallipoli dei Miracoli’ Vincenzo Barba. Con pochi denari si possono fare nozze a tavola imbandita di fichi secchi, niente di più. E mentre sentiamo le cifre astronomiche in termini di ingaggi e cartellini che Juve, Milan, Inter (a propositio, i nero-azzurri di Simone Inzaghi saranno i primi ospiti al Via del Mare nella giornata di apertura del Campionato di calcio 2022-2023 – leggi il calendario dei giallorossi) e compagnia cantante stanno spendendo in questa pazza estate per attrezzare le loro corazzate, il Lecce al momento sta alla finestra a guardare.

Quello che inizierà il 14 agosto sarà un campionato strano, con la pausa di due mesi (a novembre e dicembre) per i campionati del mondo in Qatar e con la massima compressione degli impegni tra settembre e ottobre. A gennaio inizierà poi un nuovo torneo, quasi un campionato diverso rispetto a quello fatto cominciare la seconda settimana d’agosto. Chissà. I tifosi del Lecce aspettano fiduciosi. Brancolini, Ceesay e Frabotta sono acquisti interessanti ma l’impressione è che il bello debba necessariamente ancora venire.