Il Milan ha scelto Hjulmand per sostituire Tonali. Ore di apprensione in casa giallorossa

Nome: Morten Blom. Cognome: Hjulmand. Nazione di provenienza: Danimarca. Professione: centrocampista. Segni particolari: pezzo forte del mercato in uscita del Lecce di Pantaleo Corvino. Sembra proprio che il nuovo Milan di Jerry Cardinale, il patron che ha liquidato con un telegramma Maldini e Massara per affidare il futuro del Milan a Geoffrey Moncada, a Giorgio Furlani e ad un algoritmo di nome moneyball, stia puntando tutto sul centrocampista giallorosso per sostituire Sandro Tonali approdato al Newcastle a seguito di una valutazione monstre di 80 milioni di euro.

Milan News rilancia con insistenza la notizia che circola da un po’. Hjulmand è giunto a Lecce dall’

Admira Wacker, squadra austriaca, nel 2021 e si è imposto per personalità, classe, sagacia tattica, piedi e polmoni. Quasi sempre il migliore in pagella. Ha ancora da migliorare nel tiro in porta e nel gioco aereo ma di certo si tratta di un campione. Normale che su di lui siano tante le attenzioni delle squadre che hanno il portafogli pieno. Si trattava di capire solo la destinazione…ma la vicenda di Tonali (passato ad essere in una notte da bandiera dei rossoneri a ‘partente’ di lusso) gli apre un’autostrada davanti.

Pantaleo Corvino si starà preparando alla trattativa: la bottega del Lecce non è carissima ma i gioielli di famiglia si pagano.

Di certo dopo Falcone, Umtiti e Colombo (e con le voci di Radio Mercato su Baschirotto) non una bella notizia per i tifosi salentini che stanno già sottoscrivendo gli abbonamenti per la prossima stagione.

Ma il mercato è il regno di Big Pantaleo. Con il suo magico ‘ccatta e bindi‘ ha fatto la fortuna di tante società. Non resta che aspettare e cominciare a sfogliare i petali della margherita dei rientri alla base degli atleti che hanno terminato il prestito altrove.

Per la panchina, dopo l’addio a Marco Baroni, si attende l’ufficialità di Roberto D’Aversa come allenatore per la stagione 2023-2024.

Il primo acquisto è stato Pontus Almqvist dal Rostov.