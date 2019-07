Dolcetti di pasta di mandorla, la delizia secca della ‘guantiera’ della nonna

I dolci di pasta di mandorla sono un grande classico della pasticceria secca. Queste piccole bontà, immancabili nelle guantiere della domenica o nei ‘cadeau’ per i parenti, non sono un’esclusiva della tradizione pugliese, ma sono diffuse soprattutto al Sud, dalla Sicilia al Salento.

Si differenziano soprattutto nella forma: i più “classici” hanno una ciliegina candita, una mandorla o un chicco di caffè che rende ancor più gustoso questo bocconcino aromatizzato, friabile fuori e morbido dentro.

La ricetta dei dolci di pasta di mandorla

Preparare in casa i dolcetti di pasta di mandole è semplice, con la ricetta tradizionale, quella che utilizzavano le nonne. Il risultato ottenuto mescolando semplici ingredienti sarà d’effetto.

Ingredienti

200 g di mandorle tritate finemente (in alternativa potete utilizzare la farina di mandorle)

2 o 3 albumi a seconda della dimensione delle uova;

150 gr di zucchero a velo (non vanigliato);

ciliegie candite;

mandorle tostate;

chicchi di caffè per decorare.

Procedimento:

Mischiate, in una ciotola, le mandorle tritate con lo zucchero a velo. Aggiungete l’albume uno alla volta, leggermente sbattuto. Incorporate bene tutto il liquido prima di aggiungere il successivo. Dovrete ottenere un impasto omogeneo, ma non molto morbido. Se gradite un sapore più amaro potete unire a questo punto qualche goccia di essenza alle mandorle amare, o la scorza di un limone. Trasferite l’impasto in un sac a poche con il beccuccio a stella. Rivestite una teglia da forno con carta da cucina. Fate dei piccoli mucchietti di impasto distanziati in modo regolare sulla placca rivestita. Decorare ogni dolcetto con una mandorla, un chicco di caffè o mezza ciliegia candita. Lasciate riposare in frigo per un giorno intero. Cuocete in forno caldo per circa 10-11 minuti a 170°. Servite freddi.

Semplici da realizzare e molto gustosi, questi dolcetti si conservano anche per due settimane in contenitori ermetici, l’importante è che siano in un ambiente fresco ed asciutto. Di solito, durano giusto il tempo di offrirli.

Come detto, si possono aromatizzare con un pizzico di cannella, di aroma mandorla o con la scorza di un limone grattugiata.

Le mandorle sono protagoniste anche di un’altra ricetta: quella delle “cartucce”, una bontà tutta da scartare. Clicca qui per prepararle.