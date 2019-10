Pasta aglio, olio, peperoncino e…pangrattato: un classico leggermente rivisitato

La pasta aglio, olio e peperoncino era considerata, un tempo, la pasta dei poveri perché era un piatto che poteva essere realizzato con ingredienti semplici, economici e immancabili in una cucina. Oggi, è perfetta sempre: quando si ha voglia di qualcosa di buono e ‘sbrigativo’, per una cena informale o un pranzo veloce e per chi non ha molto tempo da dedicare ai fornelli, ma non vuole rinunciare ad un primo goloso.

La ricetta tradizionale può essere ‘rivisitata’ aggiungendo un ingrediente speciale per renderla ancora più gustosa: il pangrattato. Questo semplice ‘tocco’ conferirà croccantezza e personalità al piatto, rispettando la sua naturale semplicità.

La ricetta della pasta aglio, olio, peperoncino e pangrattato

La cosa bella di questa ricetta è che si presta a mille varianti diverse, a seconda del gusto. Basta un po’ di fantasia per creare, in dieci minuti, un piatto sempre diverso. C’è chi aggiunge la scorsa grattugiata di mezzo limone, chi le alici per un gusto più deciso. Chi ancora i pomodori secchi. Le versioni più ‘moderne’ prevedono l’uso dello zenzero o della curcuma. C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Questa la ricetta base con l’aggiunta del pangrattato.

Ingredienti

400 g di spaghetti

due spicchi d’aglio

olio extravergine d’oliva

peperoncino q.b

due cucchiai di pangrattato.

Procedimento

Bollite l’acqua, salatela e mettere a cuocere gli spaghetti. Mentre la pasta cuoce, in una padella antiaderente, fate riscaldare dell’olio d’oliva. Aggiungete all’olio caldo, l ‘aglio sbucciato e schiacciato ed un pizzico di peperoncino. Fate rosolare a fuoco medio basso, facendo attenzione a non bruciare l’aglio che altrimenti diventerebbe amaro. Aggiungete il pangrattato e fatelo rosolare leggermente. Scolate la pasta al dente e versatela nella padella con il condimento. Aggiungete un mestolo di acqua per permettere agli ingredienti di ‘legarsi’. Mescolate tutto con cura, amalgamando bene. Servite caldo.

Consigli

Vi consigliamo di utilizzare una generosa quantità di olio, unico condimento di questo primo piatto. Servirà per evitare che la pasta risulti troppo asciutta. Potete anche tostare a parte un po’ di pangrattato con un velo di olio e versarlo sulla pasta, una volta impiattata. Giusto per dare croccantezza al piatto.

Questo piatto, entrato ormai di diritto a far parte della tradizione gastronomica italiana, è molto amato per la semplicità nella preparazione e per il suo gusto semplice ed intenso. Semplicità e tradizione, tipiche di molte ricette salentine, contraddistinte da sapori autentici, contadini, poveri ma sempre con un sapore intenso, caldo ed avvolgente.