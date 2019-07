Spaghetti con le cozze: bianca o rossa, ma sempre un classico della cucina salentina

Gli spaghetti con le cozze sono un grande classico della cucina salentina, un primo piatto semplice e gustoso che riesce a mettere d’accordo un po’ tutti. Immancabile nei pranzi della domenica purché si risolva la querelle che tiene spesso banco in famiglia: meglio in bianco o con il pomodoro che dà un caratteristico colore rosso acceso al piatto? In entrambe le ricette non potrà mancare il verde del prezzemolo che aggiunge un po’ di profumo al sapore di mare spigionato dal mollusco, protagonista di molte pietanze della tradizione locale tra cui la famosa tajeddha.

Per preparare gli spaghetti con le cozze bastano pochi ingredienti, per un risultato dal sapore assicurato.

La ricetta degli spaghetti con le cozze in bianco

Impossibile, come detto, trovare un salentino che non abbia assaggiato, almeno una volta nella vita, gli spaghetti con le cozze. Per chi preferisce la versione “in bianco” (un classico intramontabile che non contempla il pomodoro) basta seguire la ricetta originale (con l’acqua di cottura delle cozze aperte in pentola) che prevede pochi, semplici, passaggi.

Si aprono le cozze in una padella insieme ad un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Una volta aperte, si sfumano con del vino bianco. Quando sarà evaporato, eliminate i gusci e mettete i molluschi in una ciotola.

Filtrate l’acqua rimasta.

In una padella, mettete abbondante olio d’oliva e uno spicchio d’aglio. Fate rosolare, aggiungete la pasta scolata molto al dente (meglio linguine, ma anche i maccheroni vanno benissimo) e l’acqua filtrata.

Terminate la cottura. Aggiungete il prezzemolo tritato e il peperoncino. Tutto qui.

Vista la velocità di preparazione, va bene soprattutto d’estate quando non si ha molto tempo da trascorrere in cucina.

Consiglio: le preparazioni sono tante e varie e molto dipende dai vostri gusti. C’è chi, ad esempio, per rendere il piatto ancora più ‘fresco’ aggiunge la scorza di un limone con un po’ di succo.

Ultimo accorgimento: con questo metodo è meglio non salare troppo l’acqua della pasta (meglio non salarla proprio).

La ricetta degli spaghetti con le cozze e pomodorini

Per preparare la pasta con le cozze ‘rossa’ gli ingredienti restano essenzialmente gli stessi con l’aggiunta del pomodoro rende il piatto ancor più gustoso. Un consiglio, potete impreziosirlo con i prodotti tipici del territorio salentino (il pomodoro san Marzano, ad esempio) che rende la ricetta un matrimonio tra tradizione e creatività.

Ingredienti

400 g di spaghetti;

1 kg di cozze;

200 g di pomodorini pachino (o datterini o pomodori San Marzano);

prezzemolo

limone (anche in questo caso facoltativo);

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

sale;

peperoncino.

Procedimento

Pulite le cozze e lavate bene in acqua fredda per eliminare la sabbia residua. Ponetele in un tegame, coprite e mettetele sul fuoco moderato fino a quando non si apriranno. Sgusciatele (lasciandone qualcuna da parte con i gusci che userete come decorazione). In una padella antiaderente fate dorare lo spicchio di aglio insieme all’olio. Sbucciate il pomodoro San Marzano, eliminate i semini e tagliate la polpa a listarelle. (Nel caso dei pomodori paghino tagliarli a metà) Preparate un trito di prezzemolo e un po’ di scorza di limone. Unite all’olio aromatizzato all’aglio. Se lo gradite aggiungete un pizzico di peperoncino. Lasciate cuocere 5 minuti. Unite i molluschi sgusciati con la loro acqua e lasciate cuocere ancora 5 minuti. Lessate gli spaghetti al dente. Scolateli e saltateli in padella con il condimento. Impiattate e guarnite con le cozze con i gusci lasciate da parte.

Ricetta spaghetti con le cozze al sugo

Se avete in casa il sugo già pronto, basterà far rosolare uno spicchio di aglio nell’olio e, quando sarà biondo, aggiungere i pomodori pelati o la passata. Quando la salsa sarà cotta si aggiungeranno i molluschi, poi la pasta. Ultimo, il prezzemolo e il peperoncino. L’acqua di cottura dei molluschi potete aggiungerla per dare sapore al sugo, ma anche non utilizzarla proprio.

(Le foto sono di Maurizio Colella)