A Nardò tornano le navette gratuite per Santa Maria al Bagno e Santa Caterina

Domani, venerdì 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, torna attivo il servizio gratuito di navette che collegherà le marine neretine ai principali nodi di sosta. Si tratta dell’ultimo test ufficiale dopo i successi di Pasqua, Pasquetta e 25 aprile, prima che il servizio diventi operativo a pieno regime per tutta la stagione estiva.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è chiaro: ridurre drasticamente il congestionamento automobilistico e migliorare la vivibilità del litorale.

Il servizio sarà attivo nel pomeriggio, nella fascia oraria di maggior afflusso: dalle ore 15:00 alle ore 21:00.

Linea Percorso Mezzi Frequenza Linea 1 Santa Maria al Bagno ↔ Parcheggio via Edrisi 1 mezzo (20 posti) Continua (no fermate intermedie) Linea 2 Santa Caterina ↔ Parcheggio Vacanze Serene 2 mezzi (20 e 24 posti) Continua (no fermate intermedie)

Data la previsione di una giornata da “bollino rosso”, il piano di gestione della viabilità sarà presidiato da diverse unità della Polizia Locale. Gli agenti monitoreranno i punti critici e assicureranno che il percorso delle navette rimanga libero da intralci, garantendo così una circolazione fluida e tempi di attesa minimi.

L’amministrazione rivolge un invito caloroso a residenti e visitatori: non addentrarsi nel cuore delle marine con l’auto:“L’invito è quello di recarsi direttamente ai parcheggi di via Edrisi e Vacanze Serene. Utilizzare la navetta permette di evitare lo stress della ricerca del posto auto, migliora l’aria che respiriamo e, soprattutto, garantisce ai mezzi di soccorso di muoversi senza ostacoli in caso di emergenza.”