Parcheggi riservati per i residenti, a Porto Cesareo un nuovo provvedimento per l’estate

A Porto Cesareo, la stagione turistica è entrata pienamente nel vivo.

E così , dopo l’attivazione del bus navetta, l’area pedonale nel centro cittadino e la zona a traffico limitato, adesso arrivano anche i parcheggi dedicati ai residenti.

La Giunta Comunale della località rivierasca, infatti, ha dato atto di indirizzo per l’istituzione di parcheggi dedicati ai residenti di alcune vie di particolare rilevanza urbanistica nella “Penisola Cesarea”.

Potranno parcheggiare nelle strisce bianche situate nelle stradine, come fatto sino ad ora, oppure in appositi stalli individuati esclusivamente per i residenti su via Muratori, lato sinistro, tra via Alfieri e Parini e su via S. Pellico, sempre lato sinistro, tra via U. Foscolo e via Alfieri.

Dopo la pedonalizzazione di Via A. Manzoni e l’istituzione di stalli gratuiti per residenti nella Penisola Cesarea “sarà cura della Polizia Municipale predisporre tutti gli atti per dare corso all’indirizzo della Giunta e regolamentare le aree di sosta” garantisce il Sindaco Silvia Tarantino.