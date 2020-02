Galatina, esplosione nella notte: distrutta un’auto, danneggiate altre tre

Quattro auto danneggiate, una delle quali in maniera irreversibile. E’ il bilancio di un ordigno fatto esplodere nel cuore di questa notte a Galatina e che ha messo in allarme un’intera comunità.

E’ successo tutto in via Delle Rose, zona est della cittadina salentina: qui è stata fatta esplodere una bomba posizionata proprio sotto una Nissan Quashqai, di proprietà di un 40enne del posto. Il boato è stato tremendo.

Nell’esplosione, poi, sono rimaste danneggiate altre tre auto, una delle quali appartenente sempre alla famiglia del proprietario della Nissan. Danni anche registrati per la facciata di una abitazione.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale Caserma che ora indagano su quanto accaduto.

Poche settimane fa episodio simile

Si tratta, questo, del terzo attentato dinamitardo registrato a Galatina in poco più di un mese. Alla mezzanotte del 29 dicembre scorso, infatti, venne fatto esplodere ordigno in via Modena che distrusse un portone e alcune finestre di un appartamento. Pochi giorni prima, nei paraggi, in via Pantelleria era stata incendiata un’autovettura.