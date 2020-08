Maccheroncini ai 5 cereali con guanciale croccante e dadolata di rana pescatrice

La pasta fatta in casa conserva il sapore rustico e genuino della tradizione, ma il nostro modo di mangiare, nel tempo, è cambiato e si è arricchito di ingredienti, prima poco usati o considerati un “lusso” e modalità di cottura diversi. Anche i tradizionali maccheroncini fatti al ferro o acquistati come formato tradizionale possono essere utilizzati in cucina nella versione classica di grano duro o in quella più salutare integrale o ai 5 cereali.

Lo Chef Francesco Anglani ci regala un suo personale accostamento del formato di pasta con un ingrediente molto delicato: la rana pescatrice, nota anche come coda di rospo. Questo pesce, poco calorico e molto delicato, è usato spesso in cucina cotto al forno o in pentola con altri semplici ingredienti.

La ricetta dello chef

La ricetta dei maccheroncini ai 5 cereali con guancialetto croccante, dadolata di rana pescatrice e sughetto leggero di pomodorino al profumo di limone: a dispetto del nome non è difficile da preparare. Basta seguite alla lettera ogni passaggio per protare in tavola un piatto di alta cucina davvero molto gustoso e sicuramente molto apprezzato per il giusto accostamento dei sapori.

Ingredienti (4 persone)

400 gr di maccheroncino al ferro d’ombrello ai 5 cereali;

5 fette di guanciale (tagliate leggermente spesse)

150 gr di rana pescatrice pulita

15 Pomodorini ciliegini

olio extravergine d’oliva q.b

1⁄2 bicchere di vino bianco

sale e pepe q.b

6 foglie di basilico fresco

2 limoni.

Procedimento:

Lavate e asciugate bene i limoni e privarli della buccia con un pelapatate facendo attenzione a non prendere anche la parte bianca che potrebbe risultare amara. Successivamente, tagliate a julienne le bucce del limone e sbollentatele per 3-4 volte in acqua calda, rinnovandola ad ogni bollitura. Abbiamo cosi ottenuto le zeste di limone. Lavate i pomodorini ciliegini privandoli del picciolo e, con un coltellino, praticate delicatamente una piccola croce su di essi. Tuffate i pomodorini in una pentola con acqua che bolle per 30 secondi e poi metteteli subito in una coppa con acqua e ghiaccio in modo da farli raffreddare. Non appena freddi, privateli dalla pelle, tagliateli a metà e metteteli in una casseruola a cuocere con un filo d’olio e un pizzico di sale per circa 10 minuti. Tagliate a striscioline sottili le fette di guancialetto. E a dadini la rana pescatrice. In una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva fate rosolare prima il guancialetto per 2-3 minuti e poi aggiungete i dadini di rana pescatrice e sfumate col vino bianco. Aggiungete i pomodorini spellati, le foglie di basilico spezzate con le mani, le zeste di limone e aggiustare di sale e pepe. Lessare i maccheroncini in abbondante acqua salata e saltarli nella padella con la salsa. Servire caldo.

Varianti:

Se avete difficoltà a trovare il guanciale potete utilizzare la pancetta che è più leggera, ma naturalmente il gusto finale del piatto sarà diverso. Anche i maccheroncini possono essere sostituiti dalle sagne ncannulate.