Spaghetti con le pallottine: primo piatto gustoso della tradizione abruzzese

Quella che vogliamo proporvi oggi, è una ricetta che rimanda alle antiche tradizioni italiane, di quelle in cui venivano utilizzati ingredienti freschi e naturali, il cui odore rimanda subito alle domeniche passate in famiglia a condividere il gusto per la buona tavola. Si tratta di un sugo ricco e gustoso della tradizione abruzzese, nato per essere accompagnato dagli spaghetti alla chitarra che, come spiega anche il sito de La Molisana, sono a loro volta una tipologia di pasta tipica di questa regione. Ciò nonostante, si tratta ormai di un tipo di pasta così diffuso che tutti coloro che hanno voglia di gustare questo tipico primo piatto senza dover per forza preparare la pasta fresca lo possono trovare anche nei supermercati. Oggi, quindi, vi mostreremo come preparare questo sugo tradizionale in maniera assolutamente perfetta.

Ingredienti

Si tratta di ingredienti molto semplici, che fanno parte della tradizione italiana da sempre e ormai facilissimi da reperire, ecco perché si tratta di una ricetta perfetta perché alla portata di tutti.

Ecco la lista degli ingredienti per una porzione di sugo per circa 4 persone:

300 g di carne di manzo macinata

1 cucchiaio di parmigiano grattugiato

800 g di passata di pomodoro

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

noce moscata

olio evo

sale

pepe

Se volete preparare il piatto per più persone basterà aumentare le dosi rispettando le percentuali anche se, come in ogni ricetta tradizionale, si può andare a occhio e assaggiare ogni preparazione, così da decidere in base al proprio gusto.

Preparazione del sugo

Essendo possibile trovare gli spaghetti alla chitarra ormai in qualsiasi supermercato, ci concentriamo oggi sulla preparazione del sugo vero e proprio. Innanzitutto, si inizia tritando la cipolla e sbucciando l’aglio, che dovrà essere schiacciato, un passaggio importante dato che non sempre è cucinato nel modo giusto, e inserito intero. Si può lasciare il soffritto all’interno di una padella con olio d’oliva a fuoco basso per circa 4 o 5 minuti. In seguito, si può procedere con l’aggiunta del pomodoro, da lasciare sul fuoco per almeno 30 minuti, così da far rapprendere il sugo. Si aggiunge poi sale e basilico in base ai propri gusti.

Durante la cottura del sugo si può procedere con la creazione delle pallottine, mescolando la carne macinata con il parmigiano grattugiato, sale, noce moscata. È molto importante prestare attenzione alla grandezza delle polpettine che andremo a formare, in quanto la loro caratteristica principale è proprio quella di essere piccole, per farlo possiamo aiutarci bagnandoci le mani con dell’olio. Una volta pronte, le pallottine vanno fritte in una padella con olio d’oliva per qualche minuto, per poi essere poggiate su carta assorbente così da eliminare quanto più possibile l’unto dell’olio.

Possiamo ora rimuovere una parte del sugo pronto e unirlo con le pallottine, così da insaporirle sul fuoco basso ancora per 10 minuti. Terminiamo quindi cuocendo la pasta e lasciandola al dente, per poi unirla al sugo con le pallottine aggiungendo il parmigiano grattugiato.

Quello con le pallottine è un sugo semplice ma gustosissimo, perfetto per tutti coloro che amano i primi piatti e la carne.