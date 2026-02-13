Nelle serate estive la Piazzetta di Santa Caterina interamente pedonale

La Piazzetta di Santa Caterina diventa interamente pedonale nei mesi estivi e nelle ore serali.

Lo ha deciso la giunta guidata dal sindaco Pippi Mellone che con la delibera n. 50 nei giorni scorsi ha, di fatto, messo nero su bianco l’atto di indirizzo agli uffici.

Sarà istituita, così, l’isola pedonale nel tratto della piazzetta compreso tra la spiaggetta (via Emanuele Filiberto) e il porticciolo (lungomare Verne), dal 1° giugno al 30 settembre, ogni giorno dalle ore 17 alle 2.

In questo segmento temporale la piazzetta di Santa Caterina diventa dunque totalmente off-limits per auto e moto, considerato che è già stabilmente pedonale nel lato che affaccia sul mare.

“Innanzitutto – spiega l’assessore al Turismo Cesare Dell’Angelo Custode – è una scelta finalizzata a tutelare i fruitori di Santa Caterina, cioè turisti e visitatori, oltre che gli interessi delle attività commerciali. L’area pedonale estesa a tutta la piazzetta, infatti, ci consente di ridurre il caos e lo smog dei mezzi a motore che sul tratto interessato da questa delibera sono un problema per chi passeggia e per gli avventori dei locali presenti. Ma il nostro sguardo va oltre, perché vorremmo che nella finestra temporale individuata l’area diventi sede per piccoli eventi o per mercatini, accrescendo l’appeal della marina”.

“Una minore presenza di veicoli a motore – spiega il consigliere delegato alla Polizia Locale e alla Mobilità sostenibile Gabriele Mangione – ha ricadute inequivocabili in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente e migliore fruibilità delle attività commerciali. Soprattutto in relazione ad aree ampiamente congestionate dal traffico veicolare, come questa. Siamo convinti che questo provvedimento possa avere un impatto rivitalizzante dal punto di vista della vivibilità, perché è giusto che gli utenti cosiddetti “deboli” della strada possano riappropriarsi di sempre maggiori spazi”.

A proposito di Ztl nelle marine, va ricordato che con delibera n. 24 del 21 gennaio scorso la giunta ha deciso di allargare la Ztl di Santa Maria al Bagno spostando il perimetro all’altezza della rotatoria tra via Puccini e via Emanuele Filiberto, ma soprattutto ha stabilito, come per la Ztl del centro storico, di installare un impianto per la rilevazione elettronica dell’accesso di veicoli alle zone a traffico limitato di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina (proponendo la necessaria istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

